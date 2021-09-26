|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:39
Hotab написав:Sain_повернувся
, новому клиенту какой пакет необходим для валютообмена? Обязательно вип, или можно попроще. Не хотелось бы подписываться под большие обязательства.
И ещё: вот ото условие (например в вип) зачислять ежемесячно определенную сумму, оно как реализуется?? Я зачислил на карту через кассу или через терминал кеш, потом купил онлайн валюту. Это считается,что было зачисление на 25 т грн в месяце?? Обслуживание пакета будет бесплатно?
новому как раз Правильная карта открывается, там бесплатно,
а вот старому с Вип в моем случае на словах все же комис, буду проверять
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2538
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 16:02
Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3734
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 вер, 2021 16:20
MASolomko написав:
Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.
наверно да, они меняются, для клиентов типа продукты
кроме 1% чистым по кредитке с мухлежом с возвратом через мастеркард бильше толку с банка немного: для VIP пакета большой обнал, но все банкоматы кроме родного кажут ему фигу на больше 1000 за раз, в том числе Аваля
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2538
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:23
MASolomko написав:
Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.
Вам потрібно розраховуватися карткою на суму 3 тисячі гривень в місяць та отримувати надходження на цю картку на суму 6 тисяч гривень в місяць.
надходження - это любые или з/п?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 278 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:27
Ромасик написав:
надходження - это любые или з/п?
Будь-які.
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:29
MASolomko написав:
Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.
Заради кешбеку 1000 грн ну і вигідний курс по валютообміну з безкоштовним зняттям.
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:32
miltador написав: Ромасик написав:
надходження - это любые или з/п?
Будь-які.
А витрати - оффлайнові чи онлайн-оплати?
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2989
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 20:16
А по валютній картці (злотий) золоті бали нараховуються?
І акція 3000/6000 діє тільки на розрахунки в гривневій картці?
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 20:33
miltador написав: MASolomko написав:
Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.
Заради кешбеку 1000 грн ну і вигідний курс по валютообміну з безкоштовним зняттям.
Поточні клієнти матимуть змогу скористатися пропозицією в найближчому майбутньому.
дискриминация старослужащих
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2538
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|