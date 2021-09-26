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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:39

  Hotab написав:Sain_повернувся , новому клиенту какой пакет необходим для валютообмена? Обязательно вип, или можно попроще. Не хотелось бы подписываться под большие обязательства.

И ещё: вот ото условие (например в вип) зачислять ежемесячно определенную сумму, оно как реализуется?? Я зачислил на карту через кассу или через терминал кеш, потом купил онлайн валюту. Это считается,что было зачисление на 25 т грн в месяце?? Обслуживание пакета будет бесплатно?


новому как раз Правильная карта открывается, там бесплатно,

а вот старому с Вип в моем случае на словах все же комис, буду проверять
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:02

Re: Кредобанк

Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:20

  MASolomko написав:Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.


наверно да, они меняются, для клиентов типа продукты

кроме 1% чистым по кредитке с мухлежом с возвратом через мастеркард бильше толку с банка немного: для VIP пакета большой обнал, но все банкоматы кроме родного кажут ему фигу на больше 1000 за раз, в том числе Аваля
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:23

  MASolomko написав:Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.

Вам потрібно розраховуватися карткою на суму 3 тисячі гривень в місяць та отримувати надходження на цю картку на суму 6 тисяч гривень в місяць.

надходження - это любые или з/п?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:27

  Ромасик написав:надходження - это любые или з/п?

Будь-які.
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:29

  MASolomko написав:Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.

Заради кешбеку 1000 грн ну і вигідний курс по валютообміну з безкоштовним зняттям.
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:32

  miltador написав:
  Ромасик написав:надходження - это любые или з/п?

Будь-які.


А витрати - оффлайнові чи онлайн-оплати?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:16

Re: Кредобанк

А по валютній картці (злотий) золоті бали нараховуються?
І акція 3000/6000 діє тільки на розрахунки в гривневій картці?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:33

  miltador написав:
  MASolomko написав:Есть ли явный резон стать клиентом банка, чтобы заполучить "Правильную карту"?
На сайте красиво всё написано.

Заради кешбеку 1000 грн ну і вигідний курс по валютообміну з безкоштовним зняттям.


Поточні клієнти матимуть змогу скористатися пропозицією в найближчому майбутньому.


дискриминация старослужащих
cohan
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