RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 223224225226

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:48

Правильная

Рассказываю. Оформил карту. По методичке, которую мне выдали,
1) 6000 любых зачислений кроме депо и обмена валют по всех счетах клиента
2) 3000 трат по всех счетах клиента, пос и интернет
3) расчет идет с 1 по 1 числа месяца. Если карта оформлена после 15 числа - то со следующего месяца.

По организации плохинько. Заказал на сайте, перезновили, назначили время. Пришел в назначнное время - живая очередь. Никто не интересовался моим приходом. Зачем тогда записывать на конкретное время?
Ромасик
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 30.03.15
Подякував: 618 раз.
Подякували: 278 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:55

Re: Кредобанк

  Ромасик написав:Заказал на сайте, перезновили, назначили время.

По опыту Таси: горячая линия и отделение живёт каждый своей жизнью. Мне сказали, что они понятия не имеют на который час гор.линия пригласила клиента.
Условия 1 и 2, достаточно выполнения одного?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4833
З нами з: 15.02.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:02

Ромасик
А давали Вам подписать т.н. Паспорт споживчого кредиту?
Мне навязали в обязательном порядке, а когда я затребовал объяснения у банка о законности таких действий, через 30 дней получил ответ, что им надо дополнительное время для изучения моего вопроса :twisted:
AlexTk
2
 
Повідомлень: 511
З нами з: 08.09.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:16

Ромасик
Ви новий клієнт, інших карток не мали?
V2
4
 
Повідомлень: 7183
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 223224225226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, Google Feedfetcher, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2254)
28.09.2021 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.