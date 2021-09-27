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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:48
Рассказываю. Оформил карту. По методичке, которую мне выдали,
1) 6000 любых зачислений кроме депо и обмена валют по всех счетах клиента
2) 3000 трат по всех счетах клиента, пос и интернет
3) расчет идет с 1 по 1 числа месяца. Если карта оформлена после 15 числа - то со следующего месяца.
По организации плохинько. Заказал на сайте, перезновили, назначили время. Пришел в назначнное время - живая очередь. Никто не интересовался моим приходом. Зачем тогда записывать на конкретное время?
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:55
Ромасик написав:
Заказал на сайте, перезновили, назначили время.
По опыту Таси: горячая линия и отделение живёт каждый своей жизнью. Мне сказали, что они понятия не имеют на который час гор.линия пригласила клиента.
Условия 1 и 2, достаточно выполнения одного?
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Hotab
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:02
Ромасик
А давали Вам подписать т.н. Паспорт споживчого кредиту?
Мне навязали в обязательном порядке, а когда я затребовал объяснения у банка о законности таких действий, через 30 дней получил ответ, что им надо дополнительное время для изучения моего вопроса
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AlexTk
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:16
Ромасик
Ви новий клієнт, інших карток не мали?
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V2
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:39
Hotab написав: Ромасик написав:
Заказал на сайте, перезновили, назначили время.
По опыту Таси: горячая линия и отделение живёт каждый своей жизнью. Мне сказали, что они понятия не имеют на который час гор.линия пригласила клиента.
Условия 1 и 2, достаточно выполнения одного?
да, практически у всех банков такая разная жизнь, но просто уточнил для понимания.
Два условия одновременно надо выполнить.
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:42
V2 написав:Ромасик
Ви новий клієнт, інших карток не мали?
типа да, но есть у них открытый счет ФОП при закрытом ФОП.
И ФГВФЛ когда-то у них получал.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:45
AlexTk написав:Ромасик
А давали Вам подписать т.н. Паспорт споживчого кредиту?
Мне навязали в обязательном порядке, а когда я затребовал объяснения у банка о законности таких действий, через 30 дней получил ответ, что им надо дополнительное время для изучения моего вопроса
блин, я даже не прочел, что я там понаподписывал
но, через 3 месяца должно придти предложение об одобренном кредлимите. Возможно это подготовка к нему.
Чи в Правильній картці є кредитний ліміт?
Ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт після трьох місяців користування карткою. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:20
1. Тянучка Кредо на Правильну з комісом!
2. СЕП/зовнішній п2п без комісу.
3. СЕП досить швидкий(на ТАСю залетів за 35хв)
4. Після зовнішнього п2п дає міняти валюту! (мож десь овер вилізе?)
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KVV
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:43
KVV написав:
4. Після зовнішнього п2п дає міняти валюту! (мож десь овер вилізе?)
одне іншому не заважає
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Ромасик
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