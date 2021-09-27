чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:38
Re: Кредобанк
чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:02
Re: Кредобанк
Продукт кредитный.
У них в «Типова форма договору банківського рахунку» практически сразу обозначено:
«2. Підписанням Заяви-Договору Клієнт/Представник та Додатку (Додатків) до Заяви-Договору підтверджує, що:
2.1. Заява-Договір є: 1) заявою на відкриття поточного/поточних рахунку/рахунків 2) запитом (заявою) Клієнта на отримання споживчого кредиту;»
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