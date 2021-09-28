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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:38
чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:02
AlexTk написав:
А давали Вам подписать т.н. Паспорт споживчого кредиту?
Мне навязали в обязательном порядке
Продукт кредитный.
У них в «Типова форма договору банківського рахунку» практически сразу обозначено:«2. Підписанням Заяви-Договору Клієнт/Представник та Додатку (Додатків) до Заяви-Договору підтверджує, що:
2.1. Заява-Договір є: 1) заявою на відкриття поточного/поточних рахунку/рахунків 2) запитом (заявою) Клієнта на отримання споживчого кредиту;»
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killer bees
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:59
cohan написав:
чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
кстати кура, оформлявшая, заикнулась, что ставка по предложению через 3 мес будет ниже, чем ... (непомню что).
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:20
cohan написав:
чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?
Да, 1:12
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AlexTk
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:28
Ромасик написав:
1) 6000 любых зачислений кроме депо и обмена валют по всех счетах клиента
2) 3000 трат по всех счетах клиента, пос и интернет
Это что за 6000 и 3000?
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ВIВ
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