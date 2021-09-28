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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:38

Re: Кредобанк

чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже

а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:02

Re: Кредобанк

  AlexTk написав:А давали Вам подписать т.н. Паспорт споживчого кредиту?
Мне навязали в обязательном порядке
Продукт кредитный.
У них в «Типова форма договору банківського рахунку» практически сразу обозначено:

«2. Підписанням Заяви-Договору Клієнт/Представник та Додатку (Додатків) до Заяви-Договору підтверджує, що:
2.1. Заява-Договір є: 1) заявою на відкриття поточного/поточних рахунку/рахунків 2) запитом (заявою) Клієнта на отримання споживчого кредиту
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:59

  cohan написав:чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже

кстати кура, оформлявшая, заикнулась, что ставка по предложению через 3 мес будет ниже, чем ... (непомню что).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:20

  cohan написав:чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже

а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?


Да, 1:12
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:28

Re: Кредобанк

  Ромасик написав:1) 6000 любых зачислений кроме депо и обмена валют по всех счетах клиента
2) 3000 трат по всех счетах клиента, пос и интернет

Это что за 6000 и 3000?
ВIВ
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