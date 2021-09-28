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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:38
чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:02
AlexTk написав:
А давали Вам подписать т.н. Паспорт споживчого кредиту?
Мне навязали в обязательном порядке
Продукт кредитный.
У них в «Типова форма договору банківського рахунку» практически сразу обозначено:«2. Підписанням Заяви-Договору Клієнт/Представник та Додатку (Додатків) до Заяви-Договору підтверджує, що:
2.1. Заява-Договір є: 1) заявою на відкриття поточного/поточних рахунку/рахунків 2) запитом (заявою) Клієнта на отримання споживчого кредиту;»
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killer bees
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:59
cohan написав:
чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
кстати кура, оформлявшая, заикнулась, что ставка по предложению через 3 мес будет ниже, чем ... (непомню что).
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Ромасик
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:20
cohan написав:
чтото по кредлимиту ставка меньше чем у Кредоброй даже
а - в Мастеркард Бильше участвует золотом, кто-то проверял?
Да, 1:12
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AlexTk
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:28
Ромасик написав:
1) 6000 любых зачислений кроме депо и обмена валют по всех счетах клиента
2) 3000 трат по всех счетах клиента, пос и интернет
Это что за 6000 и 3000?
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ВIВ
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Додано: Сер 29 вер, 2021 06:26
ВIВ
Гривен
Критерии бесплатности - или зачисление 6000 гривен, или траты 3000 гривен за календарный месяц
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Amid
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1
Додано: Сер 29 вер, 2021 08:27
Amid написав:ВIВ
Критерии бесплатности
Нет.
Карта бесплатна без всяких критериев.
А вот чтобы стать богаче на 500 грн через 3 месяца, нужно ежемесячно пополняться на 6К и тратиться 3К.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:45
ВIВ написав: Amid написав:ВIВ
Критерии бесплатности
Нет.
Карта бесплатна без всяких критериев.
А вот чтобы стать богаче на 500 грн через 3 месяца, нужно ежемесячно пополняться на 6К и тратиться 3К.
5,5% (вот только наверно грязными) за 3000*6 + 0,69% за Бильше - в целом есть смысл сыграть
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cohan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:23
cohan написав:
+ 0,69% за Бильше
А в Більше нараховуються бали за трати валютними картками?
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Пансер
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