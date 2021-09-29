золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:43
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35
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