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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:43

  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?


золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35

  cohan написав:
  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?


золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)

нет, с новым акком та же ошибка.

нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:40

  Ромасик написав:
  cohan написав:
  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?


золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)

нет, с новым акком та же ошибка.

нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.


возможно
хотя конечно хотя бы серебрянные могли бы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:17

cohan, я имел в виду не пропускает - что само добавит, когда придет время.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:07

  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?

В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів.
І само в мене не додало - додавав картку вручну!
miltador
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  #<1 ... 225226227228
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