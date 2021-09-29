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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:43
Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
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cohan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35
cohan написав: Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
нет, с новым акком та же ошибка.
нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:40
Ромасик написав: cohan написав: Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
нет, с новым акком та же ошибка.
нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.
возможно
хотя конечно хотя бы серебрянные могли бы
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cohan
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:17
cohan, я имел в виду не пропускает - что само добавит, когда придет время.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:07
Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів.
І само в мене не додало - додавав картку вручну!
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