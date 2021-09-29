Додано: Чет 30 вер, 2021 11:28

miltador написав: Искатель написав: Доброго времени суток!

"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?

Спасибо за ответ по делу. Доброго времени суток!"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?Спасибо за ответ по делу.

Зараз в моді тут пакет «Правильна карта» - про плюшки описано Зараз в моді тут пакет «Правильна карта» - про плюшки описано тут і далі в коментарях.

Большое спасибо, что обратили внимание! +1 от меня в карму.Но прочитав обсуждение и тарифы на сайте, вопросов стало не меньше, а больше.1. Карта чем-то напоминает Вику из Таскомбанка. В связи с этим первый и главный вопрос: валютообмен между счетами будет без комиссии, кто-то уже проверял?2. Написано: "открытие первого счета - бесплатно, открытие второго и следующих - 100 грн".Если мне нужны счета в гривне, долларе и евро (для валютообмена), придется заплатить 200 грн за их открытие или нет?3. Снятие в месяц 50000 - без комиссии. А если внести безналом больше, а потом поменять на валюту, снять можно будет бесплатно только эквивалент 50к или больше?