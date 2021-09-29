RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:43

  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?


золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35

  cohan написав:
  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?


золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)

нет, с новым акком та же ошибка.

нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.
Ромасик
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 30.03.15
Подякував: 622 раз.
Подякували: 284 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:40

  Ромасик написав:
  cohan написав:
  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?


золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)

нет, с новым акком та же ошибка.

нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.


возможно
хотя конечно хотя бы серебрянные могли бы
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:17

cohan, я имел в виду не пропускает - что само добавит, когда придет время.
Ромасик
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 30.03.15
Подякував: 622 раз.
Подякували: 284 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:07

  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?

В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів.
І само в мене не додало - додавав картку вручну!
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 08.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:50

Доброго времени суток!
"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?
Спасибо за ответ по делу.
Искатель
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 22.02.16
Подякував: 750 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:00

  Искатель написав:Доброго времени суток!
"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?
Спасибо за ответ по делу.

Зараз в моді тут пакет «Правильна карта» - про плюшки описано тут і далі в коментарях.
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 08.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:28

  miltador написав:
  Искатель написав:Доброго времени суток!
"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?
Спасибо за ответ по делу.

Зараз в моді тут пакет «Правильна карта» - про плюшки описано тут і далі в коментарях.

Большое спасибо, что обратили внимание! +1 от меня в карму.
Но прочитав обсуждение и тарифы на сайте, вопросов стало не меньше, а больше.

1. Карта чем-то напоминает Вику из Таскомбанка. В связи с этим первый и главный вопрос: валютообмен между счетами будет без комиссии, кто-то уже проверял?

2. Написано: "открытие первого счета - бесплатно, открытие второго и следующих - 100 грн".
Если мне нужны счета в гривне, долларе и евро (для валютообмена), придется заплатить 200 грн за их открытие или нет?

3. Снятие в месяц 50000 - без комиссии. А если внести безналом больше, а потом поменять на валюту, снять можно будет бесплатно только эквивалент 50к или больше?
Искатель
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 22.02.16
Подякував: 750 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:40

  Искатель написав:1. Карта чем-то напоминает Вику из Таскомбанка. В связи с этим первый и главный вопрос: валютообмен между счетами будет без комиссии, кто-то уже проверял?

2. Написано: "открытие первого счета - бесплатно, открытие второго и следующих - 100 грн".
Если мне нужны счета в гривне, долларе и евро (для валютообмена), придется заплатить 200 грн за их открытие или нет?

3. Снятие в месяц 50000 - без комиссии. А если внести безналом больше, а потом поменять на валюту, снять можно будет бесплатно только эквивалент 50к или больше?

1. Валютообмін перевіряв між власним гривневим і доларовим рахунками - без комісії.
2. Не зовсім так. Відкриваються одразу і безкоштовно 5 рахунків - грн, долар, євро, злоті і ощадний в грн. І дається безкоштовно на вибір дві пластикові картки - одна до грн рахунку і одна до валютного (на вибір), додаткові картки по 100 грн/штука.
3. Безкоштовно і більше 50к. Перевірено особисто, хоча кури у відділеннях кричали про тільки 50к. Але в умовах такого обмеження насправді немає для валютних рахунків (тільки для грн).
Востаннє редагувалось miltador в Чет 30 вер, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 08.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:42

Re: Кредобанк

Искатель,

1) одна основная карта = одному счёту в одной валюте;

2) открывается карта в гривне + свободный депозит. Ещё можно открыть бесплатно карту со счётом в валюте. Открытие второй карты со счётом уже будет платное.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3744
З нами з: 08.03.18
Подякував: 441 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 226227228229>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, MASolomko і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.