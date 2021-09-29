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Кредобанк
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Додано: Сер 29 вер, 2021 19:43
Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
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cohan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35
cohan написав: Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
нет, с новым акком та же ошибка.
нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:40
Ромасик написав: cohan написав: Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
золотые обычно самодобавляется, через 2-7 дней
самому можно успеть только в отдельный новый акк (рекомендую)
нет, с новым акком та же ошибка.
нашел в аппликухе кредо инфу о баллах ревардс. Может их карты заведомо не пропускает в Бильше.
возможно
хотя конечно хотя бы серебрянные могли бы
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cohan
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:17
cohan, я имел в виду не пропускает - что само добавит, когда придет время.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:07
Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів.
І само в мене не додало - додавав картку вручну!
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miltador
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:50
Доброго времени суток!
"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?
Спасибо за ответ по делу.
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Искатель
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:00
Искатель написав:
Доброго времени суток!
"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?
Спасибо за ответ по делу.
Зараз в моді тут пакет «Правильна карта» - про плюшки описано тут
і далі в коментарях.
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miltador
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:28
miltador написав: Искатель написав:
Доброго времени суток!
"Сами мы не местные", поэтому подскажите, есть ли в банке что-то интересное для честного свинорыла? Карты, депо, кешбэки, плюшки всякие?
Спасибо за ответ по делу.
Зараз в моді тут пакет «Правильна карта» - про плюшки описано тут
і далі в коментарях.
Большое спасибо, что обратили внимание! +1 от меня в карму.
Но прочитав обсуждение и тарифы на сайте, вопросов стало не меньше, а больше.
1. Карта чем-то напоминает Вику из Таскомбанка. В связи с этим первый и главный вопрос: валютообмен между счетами будет без комиссии, кто-то уже проверял?
2. Написано: "открытие первого счета - бесплатно, открытие второго и следующих - 100 грн".
Если мне нужны счета в гривне, долларе и евро (для валютообмена), придется заплатить 200 грн за их открытие или нет?
3. Снятие в месяц 50000 - без комиссии. А если внести безналом больше, а потом поменять на валюту, снять можно будет бесплатно только эквивалент 50к или больше?
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Искатель
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:40
Искатель написав:
1. Карта чем-то напоминает Вику из Таскомбанка. В связи с этим первый и главный вопрос: валютообмен между счетами будет без комиссии, кто-то уже проверял?
2. Написано: "открытие первого счета - бесплатно, открытие второго и следующих - 100 грн".
Если мне нужны счета в гривне, долларе и евро (для валютообмена), придется заплатить 200 грн за их открытие или нет?
3. Снятие в месяц 50000 - без комиссии. А если внести безналом больше, а потом поменять на валюту, снять можно будет бесплатно только эквивалент 50к или больше?
1. Валютообмін перевіряв між власним гривневим і доларовим рахунками - без комісії.
2. Не зовсім так. Відкриваються одразу і безкоштовно 5 рахунків - грн, долар, євро, злоті і ощадний в грн. І дається безкоштовно на вибір дві пластикові картки - одна до грн рахунку і одна до валютного (на вибір), додаткові картки по 100 грн/штука.
3. Безкоштовно і більше 50к. Перевірено особисто, хоча кури у відділеннях кричали про тільки 50к. Але в умовах такого обмеження насправді немає для валютних рахунків (тільки для грн).
Востаннє редагувалось miltador
в Чет 30 вер, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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miltador
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:42
Искатель,
1) одна основная карта = одному счёту в одной валюте;
2) открывается карта в гривне + свободный депозит. Ещё можно открыть бесплатно карту со счётом в валюте. Открытие второй карты со счётом уже будет платное.
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MASolomko
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