а под какой % той свободный?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:59
Re: Кредобанк
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:19
6 каквездекроме
у него и название есть - Кишеня (не путать с Великой кищеней )
а в целом банчик выбешивает неработой сайта под мабилами - айпад большой и маленький, да и андройд кажется тоже - х*й откроешь тарифы или вообще пролистнешь
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37
Re: Кредобанк
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