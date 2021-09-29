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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:59

Re: Кредобанк

  MASolomko написав:+ свободный депозит.

а под какой % той свободный?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:19

  Amethyst написав:
  MASolomko написав:+ свободный депозит.

а под какой % той свободный?


6 каквездекроме

у него и название есть - Кишеня (не путать с Великой кищеней :mrgreen: :mrgreen: )
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya

а в целом банчик выбешивает неработой сайта под мабилами - айпад большой и маленький, да и андройд кажется тоже - х*й откроешь тарифы или вообще пролистнешь :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37

Re: Кредобанк

  cohan написав:6 каквездекроме

у него и название есть - Кишеня

ааа, Кишеня
У меня есть такая, раньше к ней и карта была
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:43

  miltador написав:
  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?

В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів.
І само в мене не додало - додавав картку вручну!

в GPay добавилась без проблем
Ромасик
 
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