Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:59
MASolomko написав:
+ свободный депозит.
а под какой % той свободный?
Amethyst
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:19
Amethyst написав: MASolomko написав:
+ свободный депозит.
а под какой % той свободный?
6 каквездекроме
у него и название есть - Кишеня (не путать с Великой кищеней
)
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya
а в целом банчик выбешивает неработой сайта под мабилами - айпад большой и маленький, да и андройд кажется тоже - х*й откроешь тарифы или вообще пролистнешь
cohan
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37
cohan написав:
6 каквездекроме
у него и название есть - Кишеня
ааа, Кишеня
У меня есть такая, раньше к ней и карта была
Amethyst
Повідомлень: 932
З нами з: 05.05.21
Подякував: 51 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:43
miltador написав: Ромасик написав:
что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в
Apple Pay
(( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів.
І само в мене не додало - додавав картку вручну!
в GPay добавилась без проблем
Ромасик
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