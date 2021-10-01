а под какой % той свободный?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:59
Re: Кредобанк
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:19
6 каквездекроме
у него и название есть - Кишеня (не путать с Великой кищеней )
а в целом банчик выбешивает неработой сайта под мабилами - айпад большой и маленький, да и андройд кажется тоже - х*й откроешь тарифы или вообще пролистнешь
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37
Re: Кредобанк
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:43
в GPay добавилась без проблем
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:17
Оформил вчера "Правильную карту".
Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.
А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
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