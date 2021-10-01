Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів. І само в мене не додало - додавав картку вручну!
Искатель написав:Оформил вчера "Правильную карту". Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.
А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
В мобільному додатку на головній сторінці тиснете на Рахунки, вивалиться 5 рахунків: дол,євро, злот і два в гривні. Вам треба перекинути гроші на гривневий рахунок, що починається на 12**** (це і є Кишеня).