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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:59

Re: Кредобанк

  MASolomko написав:+ свободный депозит.

а под какой % той свободный?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:19

  Amethyst написав:
  MASolomko написав:+ свободный депозит.

а под какой % той свободный?


6 каквездекроме

у него и название есть - Кишеня (не путать с Великой кищеней :mrgreen: :mrgreen: )
https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/kyshenya

а в целом банчик выбешивает неработой сайта под мабилами - айпад большой и маленький, да и андройд кажется тоже - х*й откроешь тарифы или вообще пролистнешь :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37

Re: Кредобанк

  cohan написав:6 каквездекроме

у него и название есть - Кишеня

ааа, Кишеня
У меня есть такая, раньше к ней и карта была
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:43

  miltador написав:
  Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?

В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів.
І само в мене не додало - додавав картку вручну!

в GPay добавилась без проблем
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:17

Оформил вчера "Правильную карту".
Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.

А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:55

  Искатель написав:Оформил вчера "Правильную карту".
Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.

А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.

В мобільному додатку на головній сторінці тиснете на Рахунки, вивалиться 5 рахунків: дол,євро, злот і два в гривні. Вам треба перекинути гроші на гривневий рахунок, що починається на 12**** (це і є Кишеня).
taya77
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 17:15

  Искатель написав:Оформил вчера "Правильную карту".
Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.

А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.


все только начинается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
третий год уже
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:08

  taya77 написав:
  Искатель написав:Оформил вчера "Правильную карту".
Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.

А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.

В мобільному додатку на головній сторінці тиснете на Рахунки, вивалиться 5 рахунків: дол,євро, злот і два в гривні. Вам треба перекинути гроші на гривневий рахунок, що починається на 12**** (це і є Кишеня).

Во-1, там ни один счет на 12**** не начинается :) Это оба счета 2620. А на 12... начинается счет кассы (насколько я помню план счетов).
Во-2, как я понял, названия "Кишеня" нигде нет, т.е. надо самому все переименовывать. Но в принципе, понятно: если я пополняю удаленно карту, я пополняю карточный счет. Методом исключения второй счет в гривне и будет "Кишеня", под 6%.
ОК, с понедельника буду играться.

Но какой недоделанный (не в смысле "неготовый") интернет-банк! Убожество полное... По сравнению с ним ощадовский 24/7 - вершина творения, я уж не говорю о нормальных ИБ.
Искатель
 
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  #<1 ... 226227228229
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