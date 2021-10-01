Ромасик написав:что-то не позволяет добавить Правильну в МС більше. "Перевірте карткові дані". Хотя лукапкод приходит. Может пополнить нужно?
В мене в більше Правильна додалась через тиждень мабуть.. як і в Apple Pay (( банк досить повільний в цьому плані) до речі в Більше можна активувати оплату балами на наступну покупку правильною карткою при умові що є мінімум 300 балів. І само в мене не додало - додавав картку вручну!
Искатель написав:Оформил вчера "Правильную карту". Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.
А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
В мобільному додатку на головній сторінці тиснете на Рахунки, вивалиться 5 рахунків: дол,євро, злот і два в гривні. Вам треба перекинути гроші на гривневий рахунок, що починається на 12**** (це і є Кишеня).
Искатель написав:Оформил вчера "Правильную карту". Какой недоделанный интернет-банк! Такого убогого ни в одном банке еще не видел.
А где тут эта "Кишеня" (под 6% которая), искал-искал - не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
В мобільному додатку на головній сторінці тиснете на Рахунки, вивалиться 5 рахунків: дол,євро, злот і два в гривні. Вам треба перекинути гроші на гривневий рахунок, що починається на 12**** (це і є Кишеня).
Во-1, там ни один счет на 12**** не начинается Это оба счета 2620. А на 12... начинается счет кассы (насколько я помню план счетов). Во-2, как я понял, названия "Кишеня" нигде нет, т.е. надо самому все переименовывать. Но в принципе, понятно: если я пополняю удаленно карту, я пополняю карточный счет. Методом исключения второй счет в гривне и будет "Кишеня", под 6%. ОК, с понедельника буду играться.
Но какой недоделанный (не в смысле "неготовый") интернет-банк! Убожество полное... По сравнению с ним ощадовский 24/7 - вершина творения, я уж не говорю о нормальных ИБ.