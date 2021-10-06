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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:24

какой-то странный процессинг у кредо (касательно потенциального несанкц.овердрафта):
операции покупки снимает с блока на следующий день (хотя у всех банков - на второй день).
присланный р2р в блок не попадает - типа проводится сразу.
Проводки видно только по заблокированной сумме.
Ромасик
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 30.03.15
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Подякували: 300 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:46

  Ромасик написав:какой-то странный процессинг у кредо (касательно потенциального несанкц.овердрафта):
операции покупки снимает с блока на следующий день (хотя у всех банков - на второй день).
присланный р2р в блок не попадает - типа проводится сразу.
Проводки видно только по заблокированной сумме.
главное: не накаркать!
flysoulfly
 
Повідомлень: 296
З нами з: 13.01.09
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:58

flysoulfly, так я по этому и сомневаюсь. Но сегодня обнаглел - закинул р2р и пошел тратиться.
Ромасик
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 30.03.15
Подякував: 637 раз.
Подякували: 300 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:06

Завел 6000 на "Правильную", потом перебросил на "Кишеню".
Вопрос: а с "Кишени" обратно на карту можно в любой момент вернуть или только в рабочий день, с 8 до 18, например?
Т.е. есть ли регламент, когда можно забросить назад, чтобы расплачиваться?
Искатель
 
Повідомлень: 4954
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Подякували: 3482 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11

Кредо прислав смс:

Zalyshylosya: rozrahunok 3000 UAH; popovnennya 0 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard

Оце сервіс!
KVV
 
Повідомлень: 965
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:55

  KVV написав:Кредо прислав смс:

Zalyshylosya: rozrahunok 3000 UAH; popovnennya 0 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard

Оце сервіс!

Странно, мне ничего не приходило ((
Искатель
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 22.02.16
Подякував: 760 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
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4
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1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05

  Искатель написав:Странно, мне ничего не приходило ((

Умову з поповнення на 6к я виконав 01.10. і СЕПом.
А Ви?
KVV
 
Повідомлень: 965
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:46

  KVV написав:
  Искатель написав:Странно, мне ничего не приходило ((

Умову з поповнення на 6к я виконав 01.10. і СЕПом.
А Ви?

Я 4.10. и по P2P. А что, играет роль способ пополнения? Или Вы хотите сказать,что они долго обрабатывают? :)
Искатель
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 22.02.16
Подякував: 760 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:57

Искатель судячи з того що валюту дає міняти через декілька хвилин після заходу коштів по п2п то обробляється швидко але роль якась та й є. :roll:
KVV
 
Повідомлень: 965
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:08

  KVV написав:Кредо прислав смс:

Zalyshylosya: rozrahunok 3000 UAH; popovnennya 0 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard

Оце сервіс!

у меня частично выполнено каждое условие. Поки ничего не присылали.
Ромасик
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 30.03.15
Подякував: 637 раз.
Подякували: 300 раз.
 
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  #<1 ... 227228229230
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