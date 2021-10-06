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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:24
какой-то странный процессинг у кредо (касательно потенциального несанкц.овердрафта):
операции покупки снимает с блока на следующий день (хотя у всех банков - на второй день).
присланный р2р в блок не попадает - типа проводится сразу.
Проводки видно только по заблокированной сумме.
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Ромасик
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:46
Ромасик написав:
какой-то странный процессинг у кредо (касательно потенциального несанкц.овердрафта):
операции покупки снимает с блока на следующий день (хотя у всех банков - на второй день).
присланный р2р в блок не попадает - типа проводится сразу.
Проводки видно только по заблокированной сумме.
главное: не накаркать!
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:58
flysoulfly, так я по этому и сомневаюсь. Но сегодня обнаглел - закинул р2р и пошел тратиться.
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Ромасик
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:06
Завел 6000 на "Правильную", потом перебросил на "Кишеню".
Вопрос: а с "Кишени" обратно на карту можно в любой момент вернуть или только в рабочий день, с 8 до 18, например?
Т.е. есть ли регламент, когда можно забросить назад, чтобы расплачиваться?
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Искатель
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11
Кредо прислав смс:
Zalyshylosya: rozrahunok 3000 UAH; popovnennya 0 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard
Оце сервіс!
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KVV
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:55
KVV написав:
Кредо прислав смс:
Zalyshylosya: rozrahunok 3000 UAH; popovnennya 0 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard
Оце сервіс!
Странно, мне ничего не приходило ((
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Искатель
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05
Искатель написав:
Странно, мне ничего не приходило ((
Умову з поповнення на 6к я виконав 01.10. і СЕПом.
А Ви?
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KVV
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:46
KVV написав: Искатель написав:
Странно, мне ничего не приходило ((
Умову з поповнення на 6к я виконав 01.10. і СЕПом.
А Ви?
Я 4.10. и по P2P. А что, играет роль способ пополнения? Или Вы хотите сказать,что они долго обрабатывают?
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Искатель
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:57
Искатель
судячи з того що валюту дає міняти через декілька хвилин після заходу коштів по п2п то обробляється швидко але роль якась та й є.
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KVV
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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:08
KVV написав:
Кредо прислав смс:
Zalyshylosya: rozrahunok 3000 UAH; popovnennya 0 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard
Оце сервіс!
у меня частично выполнено каждое условие. Поки ничего не присылали.
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Ромасик
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