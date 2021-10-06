RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:43

У меня вот какой вопрос. Если перевести деньги с "Кишені" на карточный счет,можно сразу оплачивать? Не будет овердрафта?
Искатель
 
Повідомлень: 4955
З нами з: 22.02.16
Подякував: 760 раз.
Подякували: 3483 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:54

  Искатель написав:У меня вот какой вопрос. Если перевести деньги с "Кишені" на карточный счет,можно сразу оплачивать? Не будет овердрафта?

Нее, ну как может быть по внутрибанку овер?
Тем более, шо Кишеня тут субсчет для основного.

Или нее? У меня вот лет 5 есть карточная Кишеня, которая уже года 2 живет без пластика.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:40

Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37889
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 228229230231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.