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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:43
У меня вот какой вопрос. Если перевести деньги с "Кишені" на карточный счет,можно сразу оплачивать? Не будет овердрафта?
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:54
Нее, ну как может быть по внутрибанку овер?
Тем более, шо Кишеня тут субсчет для основного.
Или нее? У меня вот лет 5 есть карточная Кишеня, которая уже года 2 живет без пластика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:40
Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди.
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