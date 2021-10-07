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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:43
У меня вот какой вопрос. Если перевести деньги с "Кишені" на карточный счет,можно сразу оплачивать? Не будет овердрафта?
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Искатель
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:54
Искатель написав:
У меня вот какой вопрос. Если перевести деньги с "Кишені" на карточный счет,можно сразу оплачивать? Не будет овердрафта?
Нее, ну как может быть по внутрибанку овер?
Тем более, шо Кишеня тут субсчет для основного.
Или нее? У меня вот лет 5 есть карточная Кишеня, которая уже года 2 живет без пластика.
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Amethyst
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:40
Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:01
Квесторе_поверніться написав:
Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди.
Надо взглянуть по-другому.
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка. Отличная ставка, я готов тратить
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Искатель
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:34
Искатель написав:
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка
Да.
Но не потратить, а прокрутить, разумеется )
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mustbe
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:57
mustbe написав: Искатель написав:
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка
Да.
Но не потратить, а прокрутить, разумеется )
От нафіга ви дражнитеся? Нас і так жаба душить.
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klug
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:12
klug написав:
Нас і так жаба душить.
За 1000 грн не задушить.
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Квесторе_поверніться
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Flamingo
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