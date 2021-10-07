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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:43

У меня вот какой вопрос. Если перевести деньги с "Кишені" на карточный счет,можно сразу оплачивать? Не будет овердрафта?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:54

  Искатель написав:У меня вот какой вопрос. Если перевести деньги с "Кишені" на карточный счет,можно сразу оплачивать? Не будет овердрафта?

Нее, ну как может быть по внутрибанку овер?
Тем более, шо Кишеня тут субсчет для основного.

Или нее? У меня вот лет 5 есть карточная Кишеня, которая уже года 2 живет без пластика.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:40

Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37894
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:01

  Квесторе_поверніться написав:Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди. :)

Надо взглянуть по-другому.
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка. Отличная ставка, я готов тратить :)
Искатель
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 22.02.16
Подякував: 760 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:34

  Искатель написав:Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка

Да.
Но не потратить, а прокрутить, разумеется )
mustbe
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Повідомлень: 5894
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:57

  mustbe написав:
  Искатель написав:Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка

Да.
Но не потратить, а прокрутить, разумеется )

От нафіга ви дражнитеся? Нас і так жаба душить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:12

Re: Кредобанк

  klug написав:Нас і так жаба душить.

За 1000 грн не задушить. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37894
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:25

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Нас і так жаба душить.

За 1000 грн не задушить. :)

Все зависит от размеров самой жабы ;)
Flamingo
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Повідомлень: 7163
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:42

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Нас і так жаба душить.

За 1000 грн не задушить. :)

Так оця парочка майже у кожній темі з кешбеком пише про "прокрутити", а не купити. Там явно кілька тисяч щомісяця виходить і це лише з одного набору карток. Кредо - це лише окремий випадок.
klug
 
Повідомлень: 6166
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:48

так шо там с правильной?
клиентам дают?
uaprofi
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Повідомлень: 4964
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