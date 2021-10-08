нет, только планируют
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:29
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:16
Писал я или нет - правильную удалось подключить к МС бильше через несколько дней после получения (возможно был глюк МС бильше, непонятно). На старый акк, вручную как обычно.
Насчитывают серые баллы. Вроде как кто-то писал - золотые или я не так понял.
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:42
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