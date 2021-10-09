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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:29

  uaprofi написав:так шо там с правильной?
клиентам дают?


нет, только планируют
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:16

Писал я или нет - правильную удалось подключить к МС бильше через несколько дней после получения (возможно был глюк МС бильше, непонятно). На старый акк, вручную как обычно.
Насчитывают серые баллы. Вроде как кто-то писал - золотые или я не так понял.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:42

  Ромасик написав:возможно был глюк МС бильше, непонятно

Зараз так у багатьох банках. Вони ніби як подають картки для участі в Більше списками. Хтось швидше справляється, хтось довше. Раніше усі картки банку або брали, або не брали участь у програмі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:46

  Sain_повернувся написав:щодня купую долари

Нормально видають? Від якої суми потрібно замовляти? Прийнятні банкноти?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:46

Неофитам на заметку.
С активацией карт тут всё не просто.
Активация в приложении + присланный через горячую линию пин не дают возможности пользоваться картой в торговой сети. Нужно обязательно предварительно совершить операцию через банкомат.
ramzes4
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