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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:29
uaprofi написав:
так шо там с правильной?
клиентам дают?
нет, только планируют
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cohan
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:16
Писал я или нет - правильную удалось подключить к МС бильше через несколько дней после получения (возможно был глюк МС бильше, непонятно). На старый акк, вручную как обычно.
Насчитывают серые баллы. Вроде как кто-то писал - золотые или я не так понял.
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Ромасик
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:42
Ромасик написав:
возможно был глюк МС бильше, непонятно
Зараз так у багатьох банках. Вони ніби як подають картки для участі в Більше списками. Хтось швидше справляється, хтось довше. Раніше усі картки банку або брали, або не брали участь у програмі.
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klug
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:46
Sain_повернувся написав:
щодня купую долари
Нормально видають? Від якої суми потрібно замовляти? Прийнятні банкноти?
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klug
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Додано: Нед 10 жов, 2021 14:46
Неофитам на заметку.
С активацией карт тут всё не просто.
Активация в приложении + присланный через горячую линию пин не дают возможности пользоваться картой в торговой сети. Нужно обязательно предварительно совершить операцию через банкомат.
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ramzes4
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