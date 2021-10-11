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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 08:14
klug написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Нас і так жаба душить.
За 1000 грн не задушить.
Так оця парочка майже у кожній темі з кешбеком пише про "прокрутити", а не купити. Там явно кілька тисяч щомісяця виходить і це лише з одного набору карток. Кредо - це лише окремий випадок.
Верно вы подметили)
Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:41
У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.
guntherhouse777 написав:
Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)
Питання до тих, хто роздає медальки - вони у нас таксономією займаються.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:44
Станом на 14-40 - 15-20, 11,10,2021 - программа не дає оформити Правильну у відділенні.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:09
klug написав:
У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.
не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.
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