Верно вы подметили)
Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 08:14
Верно вы подметили)
Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)
Додано: Пон 11 жов, 2021 14:41
У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.
Питання до тих, хто роздає медальки - вони у нас таксономією займаються.
Додано: Пон 11 жов, 2021 14:44
Re: Кредобанк
Станом на 14-40 - 15-20, 11,10,2021 - программа не дає оформити Правильну у відділенні.
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:09
не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.
Додано: Пон 11 жов, 2021 22:07
klug,
Медальки-пыль.
Я юзаю моб версию, для меня все равны как в бане)
Классификацию веду свою)
Додано: Пон 11 жов, 2021 22:11
Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.
А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).
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