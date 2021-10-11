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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 230231232233 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 3 5 167 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 45 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 41 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 33 Всього голосів : 167 Додано: Пон 11 жов, 2021 08:14 klug написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав: Нас і так жаба душить. Нас і так жаба душить.

За 1000 грн не задушить. За 1000 грн не задушить.

Так оця парочка майже у кожній темі з кешбеком пише про "прокрутити", а не купити. Там явно кілька тисяч щомісяця виходить і це лише з одного набору карток. Кредо - це лише окремий випадок. Так оця парочка майже у кожній темі з кешбеком пише про "прокрутити", а не купити. Там явно кілька тисяч щомісяця виходить і це лише з одного набору карток. Кредо - це лише окремий випадок.

Верно вы подметили)

Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?) Верно вы подметили)Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?) guntherhouse777 Повідомлень: 4791 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 14:41



guntherhouse777 написав: Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?) Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)

Питання до тих, хто роздає медальки - вони у нас таксономією займаються. У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.Питання до тих, хто роздає медальки - вони у нас таксономією займаються. klug Повідомлень: 6185 З нами з: 18.08.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 14:44 Re: Кредобанк Станом на 14-40 - 15-20, 11,10,2021 - программа не дає оформити Правильну у відділенні. jay2004 Повідомлень: 3015 З нами з: 19.02.09 Подякував: 87 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 18:09 klug написав: У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився. У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.

не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров. не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров. Ромасик Повідомлень: 3201 З нами з: 30.03.15 Подякував: 653 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 22:07 klug,

Медальки-пыль.

Я юзаю моб версию, для меня все равны как в бане)

Классификацию веду свою) guntherhouse777 Повідомлень: 4791 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 22:11 Ромасик написав: klug написав: У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився. У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.

не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров. не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.

Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.



А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих). Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих). klug Повідомлень: 6185 З нами з: 18.08.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 08:09 klug написав: Ромасик написав: klug написав: У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився. У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.

не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров. не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.

Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.



А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих). Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).



не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и дали

хотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался



P.S. я обычно карты тут же проверяю в банкомате и записываю на ней пин (сейчас в СМС он теряется на раз два) не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и далихотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовалсяP.S. я обычно карты тут же проверяю в банкомате и записываю на ней пин (сейчас в СМС он теряется на раз два) cohan

Повідомлень: 2655 З нами з: 27.09.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 230231232233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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