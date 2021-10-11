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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 08:14
klug написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Нас і так жаба душить.
За 1000 грн не задушить.
Так оця парочка майже у кожній темі з кешбеком пише про "прокрутити", а не купити. Там явно кілька тисяч щомісяця виходить і це лише з одного набору карток. Кредо - це лише окремий випадок.
Верно вы подметили)
Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:41
У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.
guntherhouse777 написав:
Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)
Питання до тих, хто роздає медальки - вони у нас таксономією займаються.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:44
Станом на 14-40 - 15-20, 11,10,2021 - программа не дає оформити Правильну у відділенні.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:09
klug написав:
У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.
не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.
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Ромасик
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:07
klug,
Медальки-пыль.
Я юзаю моб версию, для меня все равны как в бане)
Классификацию веду свою)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 11 жов, 2021 22:11
Ромасик написав: klug написав:
У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.
не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.
Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.
А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).
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klug
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Додано: Вів 12 жов, 2021 08:09
klug написав: Ромасик написав: klug написав:
У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.
не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.
Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.
А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).
не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и дали
хотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался
P.S. я обычно карты тут же проверяю в банкомате и записываю на ней пин (сейчас в СМС он теряется на раз два)
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:10
А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
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greenozon
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:27
greenozon написав:
А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
Дають 1000грн за поповнення на 6к та витрати на 3к протягом 6ти міс.
Я в деле
"Vitaemo! Vy vykonaly nashi umovy. Bonus 1000 UAH vzhe blyz'ko. Tak trymaty!"
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