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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:14

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Нас і так жаба душить.

За 1000 грн не задушить. :)

Так оця парочка майже у кожній темі з кешбеком пише про "прокрутити", а не купити. Там явно кілька тисяч щомісяця виходить і це лише з одного набору карток. Кредо - це лише окремий випадок.

Верно вы подметили)
Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:41

У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.

  guntherhouse777 написав:Думаете, по поросячей классификации -"эта парочка" одной породы?)

Питання до тих, хто роздає медальки - вони у нас таксономією займаються.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:44

Re: Кредобанк

Станом на 14-40 - 15-20, 11,10,2021 - программа не дає оформити Правильну у відділенні.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:09

  klug написав:У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.

не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:07

klug,
Медальки-пыль.
Я юзаю моб версию, для меня все равны как в бане)
Классификацию веду свою)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 22:11

  Ромасик написав:
  klug написав:У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.

не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.

Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.

А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:09

  klug написав:
  Ромасик написав:
  klug написав:У Кредо виявився ще один нюанс не очевидний для новачків (ФОПів): до отримання підтвердження від податкової про реєстрацію рахунків, зробити з щойно оформленим продуктом не можна абсолютно нічого, навіть не дає реєструватися у ІБ. Обіцяли, що податкова реєструє впродовж кількох годин, але може і довше. Підступний план отримати картку і одразу закупитися у сусідньому магазині провалився.

не знаю, у меня у них уже открыт счет ФОП, то проблем с Правильной не было. И даже разговоров.

Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.

А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).


не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и дали
хотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался

P.S. я обычно карты тут же проверяю в банкомате и записываю на ней пин (сейчас в СМС он теряется на раз два)
cohan
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А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:27

  greenozon написав:А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?

Дають 1000грн за поповнення на 6к та витрати на 3к протягом 6ти міс.

Я в деле 8)

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KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:08

  KVV написав:
  greenozon написав:А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?

Дають 1000грн за поповнення на 6к та витрати на 3к протягом 6ти міс.

Я в деле 8)

"Vitaemo! Vy vykonaly nashi umovy. Bonus 1000 UAH vzhe blyz'ko. Tak trymaty!"

І так ще 5 місяців гарувати? :)
Квесторе_поверніться
 
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