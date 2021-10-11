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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:20
greenozon написав:
А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести
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cohan
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:58
cohan написав: greenozon написав:
А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести
0,69 - это как?
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Ромасик
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:14
cohan написав: klug написав:
Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.
А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).
не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и дали
хотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался
ответ обом:
со стороны куры не было замечаний, что если ФОП, то активация карты будет позже. А я сам после оформления прождал несколько дней до 1 числа, по этому точно скзаать не могу. Но активация была при получении, ИБ и Гпей в тот же день.
У Аллы к примеру все карты ФО лочат на несколько дней.
да, видимо ФОП и ФО очень разные стихие. Главное, чтобы кура правильно поставила все галочки и нашла возможность оформить карту, если у кого-то такое совпадение тоже будет.
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Ромасик
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