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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 231232233234 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 3 5 167 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 45 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 41 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 33 Всього голосів : 167 Додано: Вів 12 жов, 2021 14:20 greenozon написав: А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть? А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?



5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести 5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести cohan

Повідомлень: 2664 З нами з: 27.09.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 14:58 cohan написав: greenozon написав: А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть? А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?



5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести 5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести

0,69 - это как? 0,69 - это как? Ромасик Повідомлень: 3199 З нами з: 30.03.15 Подякував: 656 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 15:14 cohan написав: klug написав: Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.



А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих). Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).



не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и дали

хотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и далихотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался

ответ обом:

со стороны куры не было замечаний, что если ФОП, то активация карты будет позже. А я сам после оформления прождал несколько дней до 1 числа, по этому точно скзаать не могу. Но активация была при получении, ИБ и Гпей в тот же день.

У Аллы к примеру все карты ФО лочат на несколько дней.

да, видимо ФОП и ФО очень разные стихие. Главное, чтобы кура правильно поставила все галочки и нашла возможность оформить карту, если у кого-то такое совпадение тоже будет. ответ обом:со стороны куры не было замечаний, что если ФОП, то активация карты будет позже. А я сам после оформления прождал несколько дней до 1 числа, по этому точно скзаать не могу. Но активация была при получении, ИБ и Гпей в тот же день.У Аллы к примеру все карты ФО лочат на несколько дней.да, видимо ФОП и ФО очень разные стихие. Главное, чтобы кура правильно поставила все галочки и нашла возможность оформить карту, если у кого-то такое совпадение тоже будет. Ромасик Повідомлень: 3199 З нами з: 30.03.15 Подякував: 656 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 231232233234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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