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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:20

  greenozon написав:А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?


5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:58

  cohan написав:
  greenozon написав:А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?


5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести

0,69 - это как?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:14

  cohan написав:
  klug написав:Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.

А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).


не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и дали
хотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался

ответ обом:
со стороны куры не было замечаний, что если ФОП, то активация карты будет позже. А я сам после оформления прождал несколько дней до 1 числа, по этому точно скзаать не могу. Но активация была при получении, ИБ и Гпей в тот же день.
У Аллы к примеру все карты ФО лочат на несколько дней.
да, видимо ФОП и ФО очень разные стихие. Главное, чтобы кура правильно поставила все галочки и нашла возможность оформить карту, если у кого-то такое совпадение тоже будет.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:41

Re: Кредобанк

На Правильну завести 6 і витратити 3к. Зрозуміло, і так кожен місяць. А куди подіти 3=6-3, які залишаються, і так кожен місяць? Не стьоб, справді куди?
valya
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:48

  valya написав:На Правильну завести 6 і витратити 3к. Зрозуміло, і так кожен місяць. А куди подіти 3=6-3, які залишаються, і так кожен місяць? Не стьоб, справді куди?

Я поражаюсь некоторым вопросам на этом форуме. Снять налом, отправить на счет в другом банке, стянуть через p2p. Выберите что вам проще.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:52

Re: Кредобанк

  valya написав:Не стьоб, справді куди?

В Кишеню.
Квесторе_поверніться
 
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