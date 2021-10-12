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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:20
greenozon написав:
А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести
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cohan
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:58
cohan написав: greenozon написав:
А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести
0,69 - это как?
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Ромасик
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:14
cohan написав: klug написав:
Що ж, вочевидь нам знадобиться 3-й, щоб внести ясність у експеримент. Теоретично, є інша можливість чому вони могли мене пригальмувати та ще й прямо не сказати про прочини, але це не єдиний банк, котрий практикує блок до завершення реєстрації рахунків, тому озвучена версія не викликала у мене підозру.
А вже дають Правильну діючим клієнтам? Раніше писали, що поки лише для новачків (ну і байки про платність для старих).
не дают, но, видимо, ФОП - это не клиент-физлицо, потому и дали
хотя именно у Кредо был тот варик льготного вывода или откупа влюты по схеме ФОП-Физлицо, может, у варианта не было карт, или протсо не использовался
ответ обом:
со стороны куры не было замечаний, что если ФОП, то активация карты будет позже. А я сам после оформления прождал несколько дней до 1 числа, по этому точно скзаать не могу. Но активация была при получении, ИБ и Гпей в тот же день.
У Аллы к примеру все карты ФО лочат на несколько дней.
да, видимо ФОП и ФО очень разные стихие. Главное, чтобы кура правильно поставила все галочки и нашла возможность оформить карту, если у кого-то такое совпадение тоже будет.
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Ромасик
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:41
На Правильну завести 6 і витратити 3к. Зрозуміло, і так кожен місяць. А куди подіти 3=6-3, які залишаються, і так кожен місяць? Не стьоб, справді куди?
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valya
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:48
valya написав:
На Правильну завести 6 і витратити 3к. Зрозуміло, і так кожен місяць. А куди подіти 3=6-3, які залишаються, і так кожен місяць? Не стьоб, справді куди?
Я поражаюсь некоторым вопросам на этом форуме. Снять налом, отправить на счет в другом банке, стянуть через p2p. Выберите что вам проще.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 19:52
valya написав:
Не стьоб, справді куди?
В Кишеню.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 22:32
А интернет платежи (коммуналь, мобильный) тоже входят в лимит 3 тыс. месячных трат?
2- О.69% мастер бильше выводится через сертификаты силипо-ашанов?
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Додано: Сер 13 жов, 2021 07:54
Ромасик написав: cohan написав: greenozon написав:
А що в цій новій (недоступній старим користувачам) карті такого, що всі її хочуть?
5,5% за траты по итогу + 0,69% за мастекард бильше - тоже можно деньгами выаести
0,69 - это как?
у меня карты все еще нет, но если не ошибаюсь - на нее ж дают золотые баллы?
если да - то 12 баллов за 1 гривню
или 1 грн возврата чистыми за 150 гривен потраченных
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cohan
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