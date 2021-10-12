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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:00
demichh написав:
А интернет платежи (коммуналь, мобильный) тоже входят в лимит 3 тыс. месячных трат?
Входять.
Саме так і набив 3к.
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