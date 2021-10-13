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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:00
demichh написав:
А интернет платежи (коммуналь, мобильный) тоже входят в лимит 3 тыс. месячных трат?
Входять.
Саме так і набив 3к.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:08
Ромасик написав: miltador написав: cohan написав:
у меня карты все еще нет, но если не ошибаюсь - на нее ж дают золотые баллы?
Кому як повезе - по старим карткам золоті, по новим ось уже форумчанин тут відписувався що дають сріблясті
да, у меня серые, бин 5355 17.
да, похоже с Бильше золотом облом, не вижу в списке карт кредовских
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:19
cohan написав:
да, похоже с Бильше золотом облом, не вижу в списке карт кредовских
Карта вже підключена - точно срібні.
БІН не для золота(
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