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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:00

  demichh написав:А интернет платежи (коммуналь, мобильный) тоже входят в лимит 3 тыс. месячных трат?

Входять.
Саме так і набив 3к.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:08

  Ромасик написав:
  miltador написав:
  cohan написав:у меня карты все еще нет, но если не ошибаюсь - на нее ж дают золотые баллы?

Кому як повезе - по старим карткам золоті, по новим ось уже форумчанин тут відписувався що дають сріблясті :roll:

да, у меня серые, бин 5355 17.


да, похоже с Бильше золотом облом, не вижу в списке карт кредовских
cohan
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Повідомлень: 2683
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 20:19

  cohan написав:да, похоже с Бильше золотом облом, не вижу в списке карт кредовских

Карта вже підключена - точно срібні.
БІН не для золота(
KVV
 
Повідомлень: 976
З нами з: 29.11.18
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Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:00

Золотые по ней начисляют, 12 грн трат = 1 балл. Может просто не сразу отображаться после подключения, видимо там время должно пройти.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:51

vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.

Це саме підтвердила і менеджерка, яка дзвонила повідомити що я виконав їх умови в цьому місяці.
KVV
 
Повідомлень: 976
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:48

  vovareuckij написав:Золотые по ней начисляют, 12 грн трат = 1 балл. Может просто не сразу отображаться после подключения, видимо там время должно пройти.


может bin другой ?
cohan
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Повідомлень: 2683
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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  #<1 ... 232233234235
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