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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:00
demichh написав:
А интернет платежи (коммуналь, мобильный) тоже входят в лимит 3 тыс. месячных трат?
Входять.
Саме так і набив 3к.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:08
Ромасик написав: miltador написав: cohan написав:
у меня карты все еще нет, но если не ошибаюсь - на нее ж дают золотые баллы?
Кому як повезе - по старим карткам золоті, по новим ось уже форумчанин тут відписувався що дають сріблясті
да, у меня серые, бин 5355 17.
да, похоже с Бильше золотом облом, не вижу в списке карт кредовских
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cohan
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:19
cohan написав:
да, похоже с Бильше золотом облом, не вижу в списке карт кредовских
Карта вже підключена - точно срібні.
БІН не для золота(
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Додано: Чет 14 жов, 2021 08:00
Золотые по ней начисляют, 12 грн трат = 1 балл. Может просто не сразу отображаться после подключения, видимо там время должно пройти.
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vovareuckij
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Додано: Чет 14 жов, 2021 12:51
vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.
Це саме підтвердила і менеджерка, яка дзвонила повідомити що я виконав їх умови в цьому місяці.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:48
vovareuckij написав:
Золотые по ней начисляют, 12 грн трат = 1 балл. Может просто не сразу отображаться после подключения, видимо там время должно пройти.
может bin другой ?
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cohan
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:21
Друзі є питання.
В рарифах написано:
Відкриття другого на наступних рахунків в кожній з валют:
гривня, долар США, євро, злотий - 100 грн.
Можна відкрити тільки 1 карту напр. в грн, друга вже за 100 якщо тре другу в баксах?
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Прораб
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Додано: Чет 14 жов, 2021 21:59
Прораб написав:
Друзі є питання.
В рарифах написано:
Відкриття другого на наступних рахунків в кожній з валют:
гривня, долар США, євро, злотий - 100 грн.
Можна відкрити тільки 1 карту напр. в грн, друга вже за 100 якщо тре другу в баксах?
Перші дві картки (одна грн, інша валютна) безкоштовно, всі наступні по 100 грн
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miltador
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 02:13
Прораб написав:
Друзі є питання.
В рарифах написано:
Відкриття другого на наступних рахунків в кожній з валют:
гривня, долар США, євро, злотий - 100 грн.
Можна відкрити тільки 1 карту напр. в грн, друга вже за 100 якщо тре другу в баксах?
У кожній
з перелічених валют
один рахунок
відкривають безкоштовно одразу при оформленні. З цими рахунками далі можна повноцінно працювати: без комісій поповнювати, знімати, проводити обмін. Також безкоштовно оформлюють картку у гривні і ще одну у валюті до будь-якого з валютних рахунків. Якщо для чогось захочете мати кілька рахунків
у якійсь із валют, то за це доведеться доплатити. Якщо захочете більше карток, то за це теж доведеться доплатити. Якщо зараз не можете вирішити у якій валюті відкрити пластик, то поки можете взагалі працювати з рахунками, а картку взяти тоді, коли вона вам знадобиться.
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klug
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