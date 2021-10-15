У меня было то же самое, сперва тоже отобразилась в разделе серебряннх карт, через некоторое время стала отображаться как карта с золотыми баллами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:24
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:38
Шановні, десь є умови цієї акції?
Ну щоб знати коли она може стати гарбузом?
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