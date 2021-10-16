Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:24
KVV написав: vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.
У меня было то же самое, сперва тоже отобразилась в разделе серебряннх карт, через некоторое время стала отображаться как карта с золотыми баллами.
vovareuckij
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:38
Искатель написав: Квесторе_поверніться написав:
Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди.
Надо взглянуть по-другому.
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка. Отличная ставка, я готов тратить
Шановні, десь є умови цієї акції?
Ну щоб знати коли она може стати гарбузом?
Прораб
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:49
Прораб написав: Искатель написав: Квесторе_поверніться написав:
Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди.
Надо взглянуть по-другому.
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка. Отличная ставка, я готов тратить
Шановні, десь є умови цієї акції?
Ну щоб знати коли она може стати гарбузом?
там где-то в дебрях
https://pravylna.kredobank.com.ua/
вы не найдете когда она закончится, этого нигде нет, пока работает для новых, вероятно, для старых что-то навроде бонуса по тратам отключат...
cohan
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:23
Прораб написав:
Шановні, десь є умови цієї акції?
Ну щоб знати коли она може стати гарбузом?
Юзати півроку а тотім, коли вдарять тарифом, втікати.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 жов, 2021 01:33
У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.
klug
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