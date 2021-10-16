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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:24

  KVV написав:vovareuckij
після підключення картка відобразилась у розділі срібних карт.

У меня было то же самое, сперва тоже отобразилась в разделе серебряннх карт, через некоторое время стала отображаться как карта с золотыми баллами.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:38

  Искатель написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди. :)

Надо взглянуть по-другому.
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка. Отличная ставка, я готов тратить :)

Шановні, десь є умови цієї акції?
Ну щоб знати коли она може стати гарбузом?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:49

  Прораб написав:
  Искатель написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це якась панщина по Правильній.
Пів року заводь по 6000 і трать по 3000 щомісяця.
Нє, Українці вільні люди. :)

Надо взглянуть по-другому.
Потратить 18000, получить 1000 - это 5,5% кешбэка. Отличная ставка, я готов тратить :)

Шановні, десь є умови цієї акції?
Ну щоб знати коли она може стати гарбузом?


там где-то в дебрях
https://pravylna.kredobank.com.ua/

вы не найдете когда она закончится, этого нигде нет, пока работает для новых, вероятно, для старых что-то навроде бонуса по тратам отключат...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:23

Re: Кредобанк

  Прораб написав:Шановні, десь є умови цієї акції?
Ну щоб знати коли она може стати гарбузом?

Юзати півроку а тотім, коли вдарять тарифом, втікати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 01:33

У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 08:26

  klug написав:У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.


кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга

предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:17

  cohan написав:
  klug написав:У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.


кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга

предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка

Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:16

  klug написав:Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.


Тоже так думаю.
Лично для себя решил вопрос так: пополняю в начале месяца, сразу перебрасываю на "Кишеню" (чтобы даром деньги не лежали). По мере надобности перебрасываю с "Кишени" на карточный (я так понял, это занимает 1 минуту, в т.ч. и в выходные).
Траты - в первые две декады.
В октябре мне повезло: мимокешбэчная трата сразу на 3000 грн одним платежом - и вопрос на октябрь был закрыт.
В ноябре придумаю, что платить.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:24

Re: Кредобанк

Чи правильно я зрозумів, що якщо я відкрию правильну картку, наприклад завтра, то умови акції потрібно виконувати з 1 листопада, а цього місяця можна взагалі някі трати не робити?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:42

  Пансер написав:Чи правильно я зрозумів, що якщо я відкрию правильну картку, наприклад завтра, то умови акції потрібно виконувати з 1 листопада, а цього місяця можна взагалі някі трати не робити?

З огляду на те, що офіційні правила акції відсутні, я не бачу, з чого Ви могли зробити такий висновок. З тих же причин, краще планувати відкриття картки таким чином, щоб мати змогу виконувати усі умови, починаючи з місяцю відкриття пакету. Буде дуже сумно дізнатися за три місяці, що якась здогадка не підтвердилася.
klug
 
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Кредобанк (2361)
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