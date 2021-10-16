У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.
klug написав:У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.
кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга
предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка
klug написав:У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.
кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга
предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка
Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.
klug написав:Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.
Тоже так думаю. Лично для себя решил вопрос так: пополняю в начале месяца, сразу перебрасываю на "Кишеню" (чтобы даром деньги не лежали). По мере надобности перебрасываю с "Кишени" на карточный (я так понял, это занимает 1 минуту, в т.ч. и в выходные). Траты - в первые две декады. В октябре мне повезло: мимокешбэчная трата сразу на 3000 грн одним платежом - и вопрос на октябрь был закрыт. В ноябре придумаю, что платить.
Пансер написав:Чи правильно я зрозумів, що якщо я відкрию правильну картку, наприклад завтра, то умови акції потрібно виконувати з 1 листопада, а цього місяця можна взагалі някі трати не робити?
З огляду на те, що офіційні правила акції відсутні, я не бачу, з чого Ви могли зробити такий висновок. З тих же причин, краще планувати відкриття картки таким чином, щоб мати змогу виконувати усі умови, починаючи з місяцю відкриття пакету. Буде дуже сумно дізнатися за три місяці, що якась здогадка не підтвердилася.