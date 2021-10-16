klug написав:cohan написав:
кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга
предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка
Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.
думаю, что еще как як
но вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции
я совмневаюсь что у немогущего (хотя может от пана Полака зависит, там разработка) допилить нормально банкинг Кредо (а я знаю о чем говорю, делиться не буду, там мало навара) вдруг появился ресурс выстроить отдельный учет по транзакциям