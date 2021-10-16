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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 234235236237 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 3 5 167 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 45 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 41 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 33 Всього голосів : 167 Додано: Нед 17 жов, 2021 14:44 klug написав: cohan написав: klug написав: У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви. У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.



кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга



предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долгапредположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка

Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк. Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.



klug написав: Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк. Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.



думаю, что еще как як

но вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции



я совмневаюсь что у немогущего (хотя может от пана Полака зависит, там разработка) допилить нормально банкинг Кредо (а я знаю о чем говорю, делиться не буду, там мало навара) вдруг появился ресурс выстроить отдельный учет по транзакциям думаю, что еще как якно вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакциия совмневаюсь что у немогущего (хотя может от пана Полака зависит, там разработка) допилить нормально банкинг Кредо (а я знаю о чем говорю, делиться не буду, там мало навара) вдруг появился ресурс выстроить отдельный учет по транзакциям cohan

Повідомлень: 2700 З нами з: 27.09.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 15:25 cohan написав: думаю, что еще как як

но вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции думаю, что еще как якно вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции

Про добу вам теж інсайдер сказав чи самі нафантазували? Я у середу повністю виконав умову за поповненнями. Поповнював СЕПом. СМСки досі не було. Попередня (про часткове виконання) прийшла за 3 дні. Враховуючи регламент клірингу, жодних висновків з тих СМСок за покупками зробити не вийде. Про добу вам теж інсайдер сказав чи самі нафантазували? Я у середу повністю виконав умову за поповненнями. Поповнював СЕПом. СМСки досі не було. Попередня (про часткове виконання) прийшла за 3 дні. Враховуючи регламент клірингу, жодних висновків з тих СМСок за покупками зробити не вийде. klug Повідомлень: 6208 З нами з: 18.08.14 Подякував: 271 раз. Подякували: 825 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 18:34 Пансер написав: Чи правильно я зрозумів, що якщо я відкрию правильну картку, наприклад завтра, то умови акції потрібно виконувати з 1 листопада, а цього місяця можна взагалі някі трати не робити? Чи правильно я зрозумів, що якщо я відкрию правильну картку, наприклад завтра, то умови акції потрібно виконувати з 1 листопада, а цього місяця можна взагалі някі трати не робити?

Правильно розумієте.



Після 15го операції робити не варто - інфа з методички у відділенні. Правильно розумієте.Після 15го операції робити не варто - інфа з методички у відділенні. KVV Повідомлень: 977 З нами з: 29.11.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 234235236237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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