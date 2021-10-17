klug написав:У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.
кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга
предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка
Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.
klug написав:Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.
думаю, что еще как як но вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции
я совмневаюсь что у немогущего (хотя может от пана Полака зависит, там разработка) допилить нормально банкинг Кредо (а я знаю о чем говорю, делиться не буду, там мало навара) вдруг появился ресурс выстроить отдельный учет по транзакциям
cohan написав:думаю, что еще как як но вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции
Про добу вам теж інсайдер сказав чи самі нафантазували? Я у середу повністю виконав умову за поповненнями. Поповнював СЕПом. СМСки досі не було. Попередня (про часткове виконання) прийшла за 3 дні. Враховуючи регламент клірингу, жодних висновків з тих СМСок за покупками зробити не вийде.
З приводу акції. У вересні місяці остання покупка була 29 вересня ( все ніяк не могла добити 3000) І все нормально. 30 вересня прийшла смс з повідомленням вітаємо, ви виконали наші вимоги, бонус 1000 грн вже близько і все такое)
mustbe написав:Это почему ? Как они это аргументируют ?
У відділеннях знають менше нашого - до мого візиту консультувати, що входять тільки оффлайн покупки бо так їм сказали на нараді, а читати методичку з двох сторінок ніхто і не думав поки я не сказав що мають входити і онлайн покупки.
taya77 написав:З приводу акції. У вересні місяці остання покупка була 29 вересня ( все ніяк не могла добити 3000) І все нормально. 30 вересня прийшла смс з повідомленням вітаємо, ви виконали наші вимоги, бонус 1000 грн вже близько і все такое)