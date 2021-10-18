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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:44

  klug написав:
  cohan написав:
  klug написав:У кого які міркування щодо регламенту врахування операції для виконання умов того чи іншого місяця? У відділенні мене переконували, що вони враховують за датою операції, а не проводки, проте мене беруть сумніви.


кредитку точно проводят по дате проводки: например с полной кредитки можно тратить в последние 1-2 дня месяца и на начало след периода не будет долга

предположу, что механизм учета одинаков, хотя конечно благосклоннее для пользователей делать дату операции, но - с той же т.з. бизнеса и отчетности - проводка

Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.


  klug написав:Очевидно, що визначення дати фактичного виникнення боргу за кредиткою стосується порушеного питання абсолютно ніяк.


думаю, что еще как як
но вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции

я совмневаюсь что у немогущего (хотя может от пана Полака зависит, там разработка) допилить нормально банкинг Кредо (а я знаю о чем говорю, делиться не буду, там мало навара) вдруг появился ресурс выстроить отдельный учет по транзакциям
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:25

  cohan написав:думаю, что еще как як
но вы можете это легко проверить: если смс о выконанни умов пришло сразу же (в течение суток) после их выполнения - то по дате транзакции

Про добу вам теж інсайдер сказав чи самі нафантазували? Я у середу повністю виконав умову за поповненнями. Поповнював СЕПом. СМСки досі не було. Попередня (про часткове виконання) прийшла за 3 дні. Враховуючи регламент клірингу, жодних висновків з тих СМСок за покупками зробити не вийде.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:34

  Пансер написав:Чи правильно я зрозумів, що якщо я відкрию правильну картку, наприклад завтра, то умови акції потрібно виконувати з 1 листопада, а цього місяця можна взагалі някі трати не робити?

Правильно розумієте.

Після 15го операції робити не варто - інфа з методички у відділенні.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:56

  KVV написав:
  Пансер написав:Чи правильно я зрозумів, що якщо я відкрию правильну картку, наприклад завтра, то умови акції потрібно виконувати з 1 листопада, а цього місяця можна взагалі някі трати не робити?

Правильно розумієте.

Після 15го операції робити не варто - інфа з методички у відділенні.

Это почему ?
Как они это аргументируют ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:13

Re: Кредобанк

З приводу акції. У вересні місяці остання покупка була 29 вересня ( все ніяк не могла добити 3000) І все нормально. 30 вересня прийшла смс з повідомленням вітаємо, ви виконали наші вимоги, бонус 1000 грн вже близько і все такое)
taya77
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:24

  mustbe написав:Это почему ?
Как они это аргументируют ?

У відділеннях знають менше нашого - до мого візиту консультувати, що входять тільки оффлайн покупки бо так їм сказали на нараді, а читати методичку з двох сторінок ніхто і не думав поки я не сказав що мають входити і онлайн покупки.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:28

  taya77 написав:З приводу акції. У вересні місяці остання покупка була 29 вересня ( все ніяк не могла добити 3000) І все нормально. 30 вересня прийшла смс з повідомленням вітаємо, ви виконали наші вимоги, бонус 1000 грн вже близько і все такое)


ну вот и ответ, значит, по транзакции
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:52

Получается, если получить карту после 15.10 то смысла прокручивать 6+3 тыс. в октябре нет, за первый месяц не засчитают условия?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:32

  demichh написав:Получается, если получить карту после 15.10 то смысла прокручивать 6+3 тыс. в октябре нет, за первый месяц не засчитают условия?


спросите в отделении, честно говоря хз с чего это вообще следует
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:44

  demichh написав:Получается, если получить карту после 15.10 то смысла прокручивать 6+3 тыс. в октябре нет, за первый месяц не засчитают условия?

Смысла нет. Первым месяцем для выполнения условий будет ноябрь.
ramzes4
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