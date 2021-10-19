|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 10:50
Якщо закрити всі рахунки в банку і потім відкрити правильну карту велкам бонус 1000грн буде? Кц каже що може бути,а потім не можна. Хтось тестив?
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:44
Re: Кредобанк
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:31
Re: Кредобанк
Kredobank, планируется ли реализация стать клиентом банка удалённо и оформить Правильную карту?
|