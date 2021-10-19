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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 10:50
Якщо закрити всі рахунки в банку і потім відкрити правильну карту велкам бонус 1000грн буде? Кц каже що може бути,а потім не можна. Хтось тестив?
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tarasum
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Додано: Вів 19 жов, 2021 13:44
tarasum написав:
Якщо закрити всі рахунки в банку
Депо нерозривні...ніззя потестити.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 09:31
Kredobank, планируется ли реализация стать клиентом банка удалённо и оформить Правильную карту?
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MASolomko
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:45
MASolomko написав:
Kredobank, планируется ли реализация стать клиентом банка удалённо и оформить Правильную карту?
Спробуйте підїхати до найближчого відділення,бо банк розвивається повільно і нічого нового не пропонують
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tarasum
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54
tarasum написав:
Спробуйте підїхати до найближчого відділення
~200км в одну сторону
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KVV
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