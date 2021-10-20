RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:50

Якщо закрити всі рахунки в банку і потім відкрити правильну карту велкам бонус 1000грн буде? Кц каже що може бути,а потім не можна. Хтось тестив?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 16.10.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:44

Re: Кредобанк

  tarasum написав:Якщо закрити всі рахунки в банку

Депо нерозривні...ніззя потестити.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37965
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:31

Re: Кредобанк

Kredobank, планируется ли реализация стать клиентом банка удалённо и оформить Правильную карту?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3867
З нами з: 08.03.18
Подякував: 447 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:45

  MASolomko написав:Kredobank, планируется ли реализация стать клиентом банка удалённо и оформить Правильную карту?

Спробуйте підїхати до найближчого відділення,бо банк розвивається повільно і нічого нового не пропонують
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 16.10.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54

  tarasum написав:Спробуйте підїхати до найближчого відділення

~200км в одну сторону :)
KVV
 
Повідомлень: 984
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:03

  tarasum написав:
  MASolomko написав:Kredobank, планируется ли реализация стать клиентом банка удалённо и оформить Правильную карту?

Спробуйте підїхати до найближчого відділення,бо банк розвивається повільно і нічого нового не пропонують

То був тест нового/старого представника. Поки неуспішний.
klug
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 18.08.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:06

  tarasum написав:Якщо закрити всі рахунки в банку і потім відкрити правильну карту велкам бонус 1000грн буде? Кц каже що може бути,а потім не можна. Хтось тестив?


в отделении говорят - новый клиент - через 3 месяца (если не 6, но вроде три)
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:41

  tarasum написав:Якщо закрити всі рахунки в банку і потім відкрити правильну карту велкам бонус 1000грн буде? Кц каже що може бути,а потім не можна. Хтось тестив?

Закривав рахунки, з менеджером домовились що вона повідомить коли можна буде прийти, через пару тижнів це сталось і відкрив правильну картку, ось перші 500 грн в наступному місяці мають виплатити)
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 08.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:28

Умови нарахування бонусних 1000 грн

KVV Доброго дня! Якщо ви відкриєте Правильну картку до 15 числа поточного місяця, тоді розрахунковий період починається з місяця, в якому були відкриті рахунки. У випадку відкриття Правильної картки після 15 числа поточного місяця, розрахунковий період починається з 1 числа наступного календарного місяця.
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 51
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30

Про закриття рахунків та нарахування бонусних 1000 грн

miltador Добрий день! 1000 бонусних гривень зможете отримати, якщо попередні ваші рахунки в Кредобанку були закриті до 1 березня 2021 року.
Kredobank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 51
З нами з: 22.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 236237238239>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento, Marica, MASolomko і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99654)
21.10.2021 11:46
АСКА (307)
21.10.2021 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.