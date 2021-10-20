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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
41
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:34

Про віддалене відкриття рахунків

MASolomko Добрий день, на жаль, зараз немає можливості оформити та отримати картку без візиту до відділення, але ми над цим працюємо.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:35

tarasum Добрий день! 1000 бонусних гривень зможете отримати, якщо попередні ваші рахунки в Кредобанку були закриті до 1 березня 2021 року.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:37

Про нарахування бонусних 1000 грн

demichh Добрий день! Якщо ви відкриєте Правильну картку після 15 числа поточного місяця, тоді розрахунковий період починається з 1 числа наступного календарного місяця.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:41

Прораб Доброго дня, тут зможете знайти умови: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87b252.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:43

Про умови отримання бонусних 1000 грн

cohan Добрий день! Ось тут детально описані усі умови отримання бонусу: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87b252.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:59

Re: Кредобанк

  Kredobank написав:...зараз немає можливості оформити та отримати картку без візиту до відділення, але ми над цим працюємо.
А есть ориентировочные планы по реализации этой возможности?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:33

Квесторе_поверніться Доброго дня! Навіть після отримання бонусу тарифи не зміняться, обслуговування картки й надалі буде безкоштовне, умови зняття готівки у банкоматах - також
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:34

MASolomko Поки не можемо вас зорієнтувати
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:40

Щодо відкриття чотирьох рахунків

Прораб Доброго дня! Коли ви відкриваєте Правильну картку, вам автоматично відкриваються 4 рахунки, один гривневий та три валютні: у доларах, євро, злотих. При цьому дві картки ви отримаєте безкоштовно, одну гривневу і будь-яку валютну на вибір, виготовлення кожної наступної валютної картки коштуватиме 100 грн. При цьому обслуговування рахунків - безкоштовне.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:11

Офіційні правила акції "Welcome-бонус"

klug Добрий день! З офіційними правила акціями можна ознайомитись ось тут: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 87b252.pdf
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